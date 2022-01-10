إصابة مصرية جديدة.. اتحاد الكرة يعلن إيجابية مسحة كورونا لجمال علام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن اتحاد الكرة المصري، إصابة جمال علام رئيس الجبلاية الجديد بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده الحالي في الكاميرون حيث إقامة كأس أمم أفريقيا.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة، فإن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها جميع أفراد البعثة المصرية في الكاميرون، جاءت إيجابية فيما يخص علام.

وأوضح البيان، أن جميع نتائج مسحات اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية جاءت سلبية.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نيجيريا غدًا الثلاثاء، في أولى مباريات الفريقين بكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

الجدير بالذكر أن جمال علام تولى رئاسة اتحاد الكرة المصري بشكل رسمي منذ أيام قليلة ماضية، بعد الانتخابات التي شهدت نجاح قائمته كاملة.