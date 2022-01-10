المصري لمصراوي: عودة الشعباني.. وانتهاء أزمة عمرو مرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن معين الشعباني المدير الفني للفريق عاد مرة آخرى للفريق، من تونس بعد انتهاء الاجازة التي حصل عليها.

وقال حسن عمار في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن أزمة عمرو مرعي مهاجم المصري انتهت، بعد حصول على جزء من مستحقاته، كما أن اللاعب انتظم في تدريبات الفريق مرة آخرى".

وكان عمرو مرعي انقطع عن تدريبات المصري بسبب عدم حصوله على مستحقاته لمدة 3 أشهر.

وتابع عضو مجلس إدارة الفريق: "إلياس الجلاصي لاعب المصري تعرض للإصابة بفيروس كورونا أثناء أجازته في تونس، ومن المنتظر أن يضنم لمعسكر الفريق بعد شفاءه".

وأشار عمار إلى أن كل من إيزي إميكا و أوستن أموتو لاعبا المصري انتظموا في معسكر الفريق بعد عودتهم من بلادهم خلال الساعات القليلة الماضية.

ويستعد المصري لمواجهة فريق مصر للمقاصة، في المباراة التي تجمع بينهما يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الرابطة.