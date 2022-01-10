مصدر لـ"الخليج 365": فحص شامل لبانون عقب عودته للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

يُعد النادي الأهلي برنامجا علاجيا للاعب بدر بانون بعد الخضوع لفحص طبي شامل، عقب استبعاد اللاعب من قائمة منتخب المغرب في أمم إفريقيا بسبب الإصابة.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن الجهاز الفني للأهلي تواصل مع بدر بانون في الكاميرون للاطمئنان عليه وتحديد طريقة عودته للقاهرة لاستكمال فترة علاجه.

وتعرض بانون لشد عضلي يبعده عن المشاركة مع منتخب المغرب لمدة 3 أسابيع، وهو ما دفع أسود الأطلسي لاستبدال اللاعب بآخر في قائمة أمم إفريقيا.

وبذلك يكون النادي الأهلي قد فاز باللاعب في كأس العالم للأندية التي تبدأ 3 فبراير المقبل، وذلك في حالة تعافيه في الفترة المحددة المقدرة بثلاثة أسابيع.,

وينتظر الجهاز الطبي للنادي الأهلي بدر بانون في القاهرة من أجل إجراء فحوصات طبية شاملة وتحديد البرنامج التدريبي لتجهيزه في الفترة المقبلة.