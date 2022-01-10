"استبدال مدافع الأهلي بلاعب الزمالك".. تعديل في قائمة المغرب بكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قرر وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، استدعاء أشرف بنشرقي لاعب نادي الزمالك للتواجد مع قوام الفريق خلال منافسات كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون.

ووفقًا لما أكده الموقع الرسمي للزمالك، فإن بنشرقي تلقى استدعاء من جانب الجهاز الفني لمنتخب المغرب للمشاركة في البطولة الأفريقية، حيث من المقرر أن يسافر اليوم، الإثنين.

وبحسب التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب الصادر عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فإن بنشرقي تم قيده بالفعل في قائمة الفريق التي كان من المقرر أن تشارك أمام غانا، في الجولة الأولى من المسابقة.

وذكر كاف في إعلان التشكيل الرسمي، أن بنشرقي لن يظهر في أرض الملعب أو على مقاعد بدلاء المغرب، كونه لاعب غائب عن المواجهة.

وبحسب إعلان كاف، فإن بدر بانون مدافع الأهلي قد تم استبعاده من قائمة المغرب الرسمية في البطولة، وتم قيد بنشرقي بدلًا منه.

الجدير بالذكر أن بانون عانى من إصابة عضلية خلال الأيام الماضية أدت إلى غيابه عن تدريبات المغرب استعدادًا لملاقاة غانا في البطولة الأفريقية.