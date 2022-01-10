الامارات | الاعتداء على 3 صحافيين جزائريين بالسلاح الأبيض

شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء على 3 صحافيين جزائريين بالسلاح الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض ثلاثة صحافيين جزائريين يقومون بتغطية فعاليات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الكاميرون لاعتداء بالسلاح الأبيض في دوالا واصيب أحدهم بجروح طفيفة كما أعلن الاتحادان الجزائري والإفريقي لكرة القدم الاثنين.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان بأنه "يشجب بشدة الاعتداء الجبان الذي تعرض له ثلاثة صحافيين جزائريين في دوالا" مشيراً إلى أن "أحد هؤلاء الصحافيين الذي تعرّضوا لاصابة طفيفة نُقل الى أحد المواقع الصحية لمعالجته".

وكشف الاتحاد الجزائري انه تم "سرقة اجهزة الهواتف المحمولة واحد جوازات السفر" مشيراً إلى "ذهوله إزاء هذه الحادثة".

في المقابل، أكّد الاتحاد القاري بأن "الصحافيين الثلاثة كانوا ضحية اعتداء بالسلاح الابيض من قبل افراد غير معروفين" وشجب "بقوة هذا العمل الجبان".

وانطلقت كأس الامم الافريقية الأحد بفوز الكاميرون الدولة المضيفة على بوركينا فاسو 2-1 في المباراة الافتتاحية، وستستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

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