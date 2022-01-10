الامارات | محمد صلاح يستعد لمغادرة معسكر مصر في الكاميرون .. "خبر سار جداً بانتظاره"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يستعد لمغادرة معسكر مصر في الكاميرون .. "خبر سار جداً بانتظاره" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد نجم الكرة المصرية والعربية محمد صلاح لمغادرة مقر إقامة منتخب مصر في الكاميرون حيث يُشارك مع "الفراعنة" في بطولة الأمم الافريقية، إذ ينتظر اللاعب خبر سار جداً يوم 17 الجاري تكمن في حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم والمرشح لها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وعلمت "الإمارات اليوم" من مصادر قريبة الصلة من اتحاد الكرة المصري، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الخاصة بسفر محمد صلاح على متن طائرة خاصة إلى سويسرا لاستلام الجائزة بعدما خرجت تسريبات بأن النجم المصري بات هو الفائز بتلك الجائزة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، في وقت سابق عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، والتي ضمت المصري محمد صلاح، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وما يعزز من حظوظ محمد صلاح في الفوز بتلك الجائزة أن ليونيل ميسي حصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021 من مجلة فرانس فوتبول كما نال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة قد رشحت محمد صلاح أيضًا لجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، كأفضل لاعب في العالم، رفقة 29 لاعبًا آخر.

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