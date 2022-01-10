موعد مباراة الأهلي والفيصلي في الدوري السعودي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يخرج فريق الأهلي لمواجهة مضيفه الفيصلي، في لقاء مؤجل من الجولة 16 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.



الأهلي لم يحصد إلا 15 نقطة في الدوري السعودي حتى الآن، بالتساوي مع الفيصلي، ويحل الفريقان في المركزين 13 و14 على التوالي، علماً بأن "الراقي" لعب مباراة أكثر.

يستضيف فريق الفيصلي نظيره الأهلي في الجولة الـ16 من الدوري السعودي، في لقاء منتظر مساء يوم الثلاثاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتنطلق المباراة في تمام 6.05 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7.05 بتوقيت أبوظبي.

تبث المباراة عبر قناة SSC السعودية، ومنصة شاهد الإلكترونية على الهواء مباشرة.

جدول ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

الاتحاد - 35 نقطة

الشباب - 32 نقطة

النصر - 29 نقطة

ضمك - 26 نقطة

الهلال - 24 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021-2022

أوديون إيجالو - الشباب - 11 هدفا

أندرسون تاليسكا - النصر - 11 هدفاً

لياندر تاوامبا - التعاون - 10 أهداف

رومارينيو- الاتحاد - 9 أهداف

بافيتيمبي جوميز - الهلال - 8 أهداف

كريم البركاوي - الرائد - 8 أهداف

إيميليو زيلايا - ضمك - 8 أهداف