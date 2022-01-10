منتخب مصر بزيه الأساسي أمام نيجيريا في كان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تقرر أن يرتدي منتخب مصر الوطني زيه الأساسي أمام نيجيريا في افتتاح مشواره بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة نيجيريا، غينيا بيساو والسودان.

وبحسب الاجتماع الفني للمباراة، تقرر أن يرتدي منتخب مصر زيه الأساسي بألوان العلم القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، فيما يرتدي المنتخب النيجيري طاقما أخضر.

تابع الاجتماع من الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب المصري وعمرو سالمان اداري الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات.