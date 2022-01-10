"اعتداءات بأسلحة بيضاء".. الاتحاد الجزائري يندد بما حدث للصحفيين في الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ندد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بواقعة تعرض ثلاثة صحفيين جزائريين لاعتداء بأسلحة بيضاء بمدينة دوالا الكاميرونية أثناء تغطيتهم لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان رسمي اليوم الإثنين إنه "يندد من خلال رئيسه شرف الدين عمارة بالاعتداء الجبان الذي تعرض له الصحافيون الجزائريون، وهم السادة إسماعيل محمد أمقران ومهدي ضحاك ومحمد عيساني".

وأضاف: "الصحافيون الثلاثة المتواجدون بدوالا لتغطية فعاليات كأس أمم أفريقيا 2021 وبالتحديد مباريات المنتخب الوطني كانوا قد تعرضوا صباح اليوم الإثنين للاعتداء بمحيط الفندق الذي يقيمون فيه، ما خلف إصابات جسدية طفيفة، إضافة إلى سلبهم بعض الأغراض الشخصية من بينها جواز سفر و3 هواتف نقالة".

وتابع: "كان الاتحاد الجزئري قد تواصل مع مدير الأمن المعين للبعثة الجزائرية، هذا الأخير اتصل بمسؤولي الأمن على مستوى مدينة دوالا، ما سرع من تنقلهم إلى الفندق للاستعلام عن وضعية الصحافيين الجزائريين، وفتح تحقيق حول الحادثة".

وواصل: "يندد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشدة بهذا التصرف الجبان الذي وقع في اليوم الافتتاحي للمنافسة القارية، والتي تلعب تحت شعار الروح الرياضية والأخوية داخل وخارج الملعب".

وأتم الاتحاد الجزائري قائلا: "في الأخير، نتمنى الشفاء العاجل للسيد إسماعيل أمقران، ويعبر عن تضامنه التام مع كافة البعثة الإعلامية الجزائرية إلى الكاميرون".

وكانت تقارير صحفية جزائرية كشفت أن الحادثة وقعت لدى خروج الصحفيين من الفندق الذي يقيمون فيه، "حيث اعترض طريقهم أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء"، مضيفة أن المعتدين قاموا بسلب الضحايا كل ممتلكاتهم بما فيها جوازات السفر.

ووصل المنتخب الجزائري حامل لقب أمم أفريقيا مساء السبت الماضي إلى مدينة دوالا الكاميرونية استعدادا لمشاركته في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتحتضن مدينة دوالا أولى مباريات المنتخب الجزائري في أمم أفريقيا، والمقررة أمام سيراليون غدا الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

يُذكر أن منافسات كأس الأمم الأفريقية انطلق أمس الأحد في العاصمة ياوندي بفوز منتخب الكاميرون صاحب الضيافة على منتخب بوركينا فاسو 2-1، وفوز الرأس الأخضر على إثيوبيا 1-0.