الخليج 365 يحاور لاعب الأهلي السابق عن تألق صلاح وصدام نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

لا حديث الآن سوى على المباراة المنتظرة بين منتخبي مصر ونيجيريا في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة كأس أمم أفريقيا والتي تقام بالكاميرون.

"الخليج 365" تواصل مع النيجيري هنري ماكينو مهاجم الأهلي السابق خلال فترة 2004 وحتى 2005، للحديث معه عن موقعة "الفراعنة" ضد "النسور".

وإليكم تفاصيل الحوار..

- كيف ترى مواجهة مصر ضد نيجيريا؟

هذه المباراة عبارة عن صدام "الجبابرة"، كل منتخب يعتبر عملاقًا في أفريقيا، أعتقد أن هذه المباراة لن تجذب فقط الجماهير في أفريقيا بل في العالم أيضَا نظرًا لوجود أكثر من لاعب عالمي.

- الاتحاد النيجيري قرر تغيير الجهاز الفني.. هل تعتقد أن القرار صحيح؟

القرار جاء من اتحاد الكرة، أعتقد أنهم اتخذوا القرار الأفضل للبلد، لأن هذه وظيفتهم.

- من وجهة نظرك ما هو أخطر أسلحة المنتخب النيجيري ضد مصر؟

لطالما المنتخب النيجيري على مر العصور من الفرق الصعب التغلب عليها في أفريقيا، ورغم تغيير الجهاز الفني إلا أنني أعتقد أننا نمتلك القوة.

- في الفترة الأخيرة حدثت مشكلة بين الاتحاد النيجيري ونابولي بسبب فيكتور أوسيمين.. هل تظن تأثر المنتخب بغياب هداف نابولي؟

مطلقًا، نيجيريا تستطيع أن تصنع 4 منتخبات عبر أوروبا وأفريقيا، في الوقت الحالي المنتخب النيجيري تلقى أكثر من 200 طلبًا من نيجيريين بالخارج يسعون للعب في بطولة كأس أمم أفريقيا.

- من وجهة نظرك ما هيّ الطريقة الأفضل لنيجيريا لمواجهة مصر؟

الأمر متروك للمدير الفني، لكن نعلم جميعًا أن المواجهة ستكون صعبة، لكن من الأفضل أن نتبع الطريقة التقليدية لنا واللعب بطريقة (4-3-3).

- برأيك ما هو أبرز أسلحة مصر ضد نيجيريا؟

محمد صلاح، صلاح هو ميسي أو كريستيانو أفريقيا.

- اختارت صلاح أهم سلاح لمصر.. فما هو الأسلوب الأفضل لنيجيريا لإيقاف خطورة "مو"؟

حتى الآن لا يوجد طريقة لإيقاف صلاح، حتى مدربي بريميرليج أنفسهم لم يجدوا طريقة لذلك، لا يوجد حل سوى أن يكون صلاح دون المستوى في هذا اليوم.

- تعرف الأجواء في مصر بتجربتك مع الأهلي.. برأيك ما هو أهم نقطة سلبية لمصر؟

الاعتماد المفرط على محمد صلاح قد يكون أمر سلبي لمنتخب مصر، اللاعب المصري من أهم مزاياه القوة الفنية والتكتيكية لكن لدينا ميزة وهيّ قوتنا في الناحية البدنية.

- الآن فيكتور أوسيمين خارج القائمة.. ما هو اللاعب البديل لنجم نابولي؟

ربما لا يزال إيجالو أمامه الفرصة للتواجد واللحاق بالمنتخب النيجيري، لكن لدينا لاعبًا آخر وهو تايوو أونيي لاعب يونين برلين الألماني.

- بالنظر للمجموعة فالمنافسة من الممكن على الصدارة بين مصر ونيجيريا.. هل تعتقد ذلك؟

نعم أتوقع ذلك، لكن من الممكن أن نرى المنتخب السوداني أو منتخب غينيا بيساوي حجز تذكرة الوصول للدور المقبل وتحقيق المفاجأة.

- في النهاية رسالتك لجماهير مصر؟

شكرًا لكم، تحياتي لجماهير الأهلي أحبهم كثيرًا وتحياتي للنادي الأهلي نادي القرن.