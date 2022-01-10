اخبار الرياضه

تعرف على موعد مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق الطائي مع نظيره الهلال، ضمن مباريات الجولة 16 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مساء يوم الثلاثاء.

 

ويحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الطائي (الثامن).

 

يستضيف الطائي نظيره الهلال في لقاء منتظر، مساء يوم الثلاثاء على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

 

وتنطلق المباراة في تمام 3.40 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 4.40 مساء بتوقيت أبوظبي.

 

تبث المباراة عبر قناة SSC ، ومنصة شاهد الإلكترونية على الهواء مباشرة.

 

 

جدول ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

الاتحاد - 35 نقطة

الشباب - 32 نقطة

النصر - 29 نقطة

ضمك - 26 نقطة

الهلال - 24 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021-2022 

أوديون إيجالو - الشباب - 11 هدفا

أندرسون تاليسكا - النصر - 11 هدفاً

لياندر تاوامبا - التعاون - 10 أهداف

رومارينيو - الاتحاد - 9 أهداف

بافيتيمبي جوميز - الهلال - 8 أهداف

كريم البركاوي - الرائد - 8 أهداف

إيميليو زيلايا - ضمك - 8 أهداف

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا