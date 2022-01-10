شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباريات الناشئين بسبب الامتحانات حتى 3 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة مسابقات الشباب والناشئين بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباريات جميع فرق دورى الجمهورية، نظرًا لامتحانات منتصف العام الدراسى.

وأعلنت اللجنة تأجيل المباريات بداية من يوم 14 يناير الجارى حتى 3 فبراير المقبل على أن يتم تعديل مواعيد مباريات تلك البطولات وضغطها حتى يتسنى الانتهاء منها قبل امتحانات آخر العام.

ورصد الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى جميع اللقاءات التى سيتم تأجيلها خلال هذه الفترة على النحو التالى ..

فريق 2001 .. 3 مواجهات أمام إنبى والشرقية للدخان وغزل المحلة

فريق 2003 .. مواجهتين أمام الشرقية للدخان وغزل المحلة

فريق 2005 .. 3 مواجهات أمام غزل المحلة وإنبى والمقاولون العرب

فريق 2006 .. مواجهتين أمام إنبى والمقاولون العرب

فريق 2007 .. 4 مواجهات أمام وادى دجلة وفاركو والاتحاد والأهلى

فريق 2008 .. 4 مواجهات أمام بيراميدز والجونة والبنك الأهلى والزمالك