شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكاميرون: الجالية المصرية فى جاروا لا تتخطى 10 مشجعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سفير مصر بالكاميرون مدحت المليجى أن عدد الجالية المصرية فى مدينة جاروا الكاميرونية لا يتخطى 10 مشجعين، مؤكدًا أن الأعداد الكبيرة من المصريين متواجدة فى العاصمة ياوندى والتى تبعد 1100 كيلو عن جاروا.

وقال سفير مصر بالكاميرون لـ"الخليج 365"، إن بُعد المسافة بين العاصمة ياوندى ومدينة جاروا، والتى تستغرق يومين سفر، وراء صعوبة حضور جماهيرى للجالية المصرية لمباراة المنتخب أمام نيجيريا، موضحا أن هناك محاولات للتواجد الجماهيرى فى مثل تلك المباريات الصعبة.

من جهته يعقد البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطني، مؤتمراً صحفياً فى الواحدة والربع ظهر اليوم، الاثنين، للحديث عن مباراة نيجيريا فى افتتاح مشوار الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية، خلال اللقاء الذى يقام غداً بدور المجموعات بحضور محمد صلاح قائد الفراعنة.

البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر ضم 26 لاعبا فى قائمة منتخب مصر، للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد، و فى الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدى "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، وفى الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا.

ويلحق الثنائى خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو المجلس ببعثة منتخب مصر فى الكاميرون بعد تخطى الفراعنة الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا.

وسافر جمال علام رئيس اتحاد الكرة إلى الكاميرون مع منتخب مصر كرئيس للبعثة ويرافقه اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة الجبلاية.