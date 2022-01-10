شكرا لقرائتكم خبر عن من هيكل للحضرى وإكرامى وشوبير.. صراع أسود المرمى فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر منافساته بكأس الأمم الأفريقية غداً الثلاثاء، عندما يلتقى مع نيجيريا، وفى المباراة الثانية يواجه غينيا بيساو يوم 15 يناير، أما المباراة الثالثة فتقام يوم 19 يناير أمام السودان.

وتوج المنتخب الوطنى ببطولة الأمم الأفريقية 7 مرات فى تاريخه أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010

وتشهد كل بطولة إفراز عدد من النجوم فى مختلف المراكز، ومن أبرز تلك المراكز حراسة المرمى، والذى يكتظ بكوكبة من الحراس المميزين الذين تألقوا فى تاريخ البطولة الأفريقية ونستعرض أشهرهم فى الكرة المصرية..

عصام الحضرى

توج عصام الحضرى مع الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا 4 مرات، هى 1998، 2006، 2008، 2010، من إجمالى 7 بطولات شارك بها، برصيد 28 مباراة ليكون أكبر حارس مرمى فى تاريخ البطولة، والأكثر مشاركة من بين الحراس المصريين.

ثابت البطل

جسد ثابت البطل دور البطولة فى استعادة مصر لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1986، بالقاهرة، بعد غياب طويل استمر 27 عامًا، حيث كان آخر لقب فى 1959، ووصل عدد مشاركاته فى بطولات أفريقيا إلى 4 بطولات من أصل 13 مباراة.

إكرامى

ظهر إكرامى الشحات "وحش أفريقيا" وحارس الأهلى السابق فى 4 بطولات أفريقية، برصيد 10 مباريات، وشرف بتمثيل مصر فى 50 مباراة دولية، ورغم أنه لم يتوج مع الفراعنة بأى بطولة أفريقية إلا أنه فاز بكأس فلسطين فى تونس عام 1975 والصعود إلى نهائيات دورتى الألعاب الأولمبية فى موسكو ثم لوس أنجلوس عامى 1984/1980.

شوبير

يٌعد أحمد شوبير من أبرز الحراس فى تاريخ المشاركات مع منتخب الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا، فقد شارك فى 4 بطولات أفريقية خلال تاريخه الكروى برصيد 8 مباريات.

نادر السيد

وينضم نادر السيد حارس الأهلى والزمالك السابق إلى قائمة الحراس المميزين فى تاريخ أمم أفريقيا حيث شارك فى 4 نسخ من البطولة الأفريقية برصيد 16 مباراة استطاع أن يتوج باللقب فى بطولة 1998 بقيادة الجوهرى.

عادل هيكل

رغم أن مشاركاته مع المنتخب الوطنى فى بطولات أمم أفريقية كانت قليلة إلا أنه أحرز لقبا أفريقيا من أصل بطولتين شارك بهما حيث توج مع المنتخب ببطولة 1959 وحصل خلالها على لقب أفضل حارس خلال البطولة.