شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يناقش الوضع المالى للمصرى ويوجه بالاهتمام بالألعاب الفردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا جديداً مع اللجنة المعينة لإدارة النادي المصرى برئاسة سميرحلبية، لمتابعة عدد من الموضوعات التي تخص النادى ومستقبل الفريق الأول لكرة القدم، وتابع المحافظ عدة ملفات، منها الإنشاءات الحالية والمستقبلية للنادى، والفريق الأول لكرة القدم، واستاد النادى المصرى، والوضع المالي للنادي.

ووجه المحافظ اللجنة بالاهتمام بجميع الألعاب الجماعية والفردية على حد سواء، كونها تأتي ضمن خطة الدولة لبناء الإنسان.