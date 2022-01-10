شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر من بدر بانون عن تفاصيل إصابته مع منتخب المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالاً هاتفياً بالدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإصابة مع منتخب بلاده ما تسبب فى غيابه عن تدريبات أسود أطلس أمس، الأحد، وأخطر بانون مسئولى ناديه بخضوعه لاختبار طبى لتحديد موقفه من مباراة غانا اليوم، وتعافى بانون من إصابته بفيروس كورونا مؤخراً لينضم لمنتخب المغرب في الكاميرون تمهيداً لبدء مشاركاته في بطولة أمم أفريقيا التي انطلقت مساء الأحد بالكاميرون.

ويصطدم منتخب المغرب، فى مستهل مشواره بحثاً عن لقب كأس أمم أفريقا الثانى فى تاريخه بعد 43 عاماً، بنجوم غانا السمراء، فى مواجهة نارية بالجولة الأولى للمجموعة الثالثة، من دور المجموعات بالبطولة القارية.

ويحتضن ملعب أحمدو أهيدجو فى مدينة ياوندي الكاميرونية مواجهة المغرب وغانا في الساعة 6 مساء اليوم الاثنين

ويبحث أسود الأطلس عن فوزهم الأول فى البطولة الأفريقية ليكون عونًا لهم فى ظل المنافسة الصعبة فى المجموعة رفقة منتخبات غانا وجزر القمر والجابون على التأهل للدور القادم.