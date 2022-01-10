شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يترقب نتيجة مسحة كورونا لتحديد تشكيل الفراعنة أمام نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، ظهور نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها الفراعنة، والتي من المقرر ظهورها خلال ساعتين من الآن، وذلك لتحديد التشكيل النهائي للمنتخب فى مباراته أمام نيجيريا، والتى تقام غداً بافتتاح مشوار المنتخب فى دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ويعقد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمراً صحفياً فى الواحدة والربع ظهر اليوم، الاثنين، للحديث عن مباراة نيجيريا فى افتتاح مشوار الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية، خلال اللقاء الذى يقام غداً بدور المجموعات بحضور محمد صلاح قائد الفراعنة.