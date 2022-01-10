شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مشجع مصرى يصلون الكاميرون غداً لمؤازرة الفراعنة أمام نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مراسل قناة أون تايم سبورت فى الكاميرون أن مدحت المليجي، سفير مصر فى الكاميرون، رتب لاستقبال رحلة من المشجعين المصريين لمؤازرة المنتخب الوطني غداً أمام نيجيريا، فى افتتاح الفراعنة لمشوارهم بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.
وقال غنيمة في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، من المقرر أن يصل غداً 300 مشجع مصرى لمؤازرة الفراعنة، وذلك بعدما رتب السفير المصري مدحت المليجي وصولهم إلى جاروا، ومن المقرر أن تكون تلك رحلة لمدة يوم واحد لتشجيع المنتخب فى مباراة نيجيريا ثم العودة إلى القاهرة، خاصة أن هناك أزمة كبيرة فى الإقامة بالفنادق هنا بسبب أمم أفريقيا.
البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ضم 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى ، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا.
ويلحق الثنائى خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو المجلس ببعثة منتخب مصر فى الكاميرون بعد تخطى الفراعنة الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا.
وسافر جمال علام رئيس اتحاد الكرة إلى الكاميرون مع منتخب مصر كرئيس للبعثة ويرافقه اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة الجبلاية.