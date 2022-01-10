شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مشجع مصرى يصلون الكاميرون غداً لمؤازرة الفراعنة أمام نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مراسل قناة أون تايم سبورت فى الكاميرون أن مدحت المليجي، سفير مصر فى الكاميرون، رتب لاستقبال رحلة من المشجعين المصريين لمؤازرة المنتخب الوطني غداً أمام نيجيريا، فى افتتاح الفراعنة لمشوارهم بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وقال غنيمة في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، من المقرر أن يصل غداً 300 مشجع مصرى لمؤازرة الفراعنة، وذلك بعدما رتب السفير المصري مدحت المليجي وصولهم إلى جاروا، ومن المقرر أن تكون تلك رحلة لمدة يوم واحد لتشجيع المنتخب فى مباراة نيجيريا ثم العودة إلى القاهرة، خاصة أن هناك أزمة كبيرة فى الإقامة بالفنادق هنا بسبب أمم أفريقيا.