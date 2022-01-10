141 ألف إصابة جديدة بكورونا ببريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت بريطانيا 141 ألفاً و702 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



كما سجلت البلاد 97 حالة وفاة جديدة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 14 مليوناً و563 ألفا و769 إصابة، والوفيات إلى 150 ألفاً و634 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 136 مليوناً و145 ألفاً و499 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.