مانشستر يونايتد يسعى لتجاوز عقبة أستون فيلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف ملعب أولد ترافورد، مواجهة مانشستر يونايتد ونظيره أستون فيلا، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



كانت آخر مواجهة بين الفريقين، انتهت بفوز أستون فيلا 1-0 في الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

ويحتل يونايتد المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة من 9 انتصارات و6 هزائم و4 تعادلات، ويقع أستون فيلا في المركز 13، برصيد 22 نقطة من 11 هزيمة و7 انتصارات وتعادل وحيد.

من جهته، أكد الألماني رالف رانجنيك، أن نجمه بول بوغبا سيغيب شهراً إضافياً على الأقل بسبب الإصابة.

وكان فريق مانشستر سقط ضد وولفرهامبتون 0-2، الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "أولد ترافورد".

وعلى الجانب الآخر، أكد ستيفن جيرارد أن مباراة مانشستر يونايتد مباراة تحدٍ بالنسبة لهم كفريق، مشيراً إلى أن القرعة كانت صعبة حقاً، والذهاب إلى أولد ترافورد في الجولة الافتتاحية.

وقال جيرارد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفيلانز: "حصلنا على قرعة صعبة حقاً، كان هناك بالتأكيد ماهو ألطف بالنسبة لنا، لكنك حصلت على ما أظهرته لك القرعة".

وأضاف: "عليك أن تعد فريقك بأفضل طريقة ممكنة، في أي وقت تذهب فيه إلى أولد ترافورد بمستوى اللاعبين الذين لديهم، فأنت تعلم بأنك ستخوض مباراة صعبة حقاً، سنذهب إلى هناك بأقوى فريق ممكن ومتاح لدينا، لمحاولة تحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

ويأتي التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: لوك شاو، رافاييل فاران، جونز، وان بيساكا.

خط الوسط: ماتيتش، ماكتومناي، جرينوود، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، سانشو.