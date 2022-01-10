شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى لهيكتور كوبر: شكراً على دروس كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له برفقة الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق، وعبر عن سعادته باللقاء الذى جمع بينهما والاستفادة من خبرات المدرب الأرجنتينى.

وعلق موسيمانى على الصورة التي نشرها عبر حسابه على إنستجرام قائلا، "شكراً أيها المدرب على دروس كرة القدم، هيكتور كوبر"، وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين، حيث حصلت على ما يزيد من 19 ألف لايك فى ساعات قليلة فقط.



حساب موسيمانى على انستجرام

في سياق مختلف، يحرص الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ‏تشديد الإجراءات الاحترازية للاعبي الفريق، فى ظل انتشار فيروس كورونا خلال هذا التوقيت ‏فى أغلب دول العالم، وبعد إصابة 5 لاعبين فى صفوف المارد الأحمر بالفيروس اللعين، وهم بيرسي تاو وميكيسوني وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وذلك بعدما أجروا المسحة خارج النادى، فيما يخضع الثلاثي طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة ومحمد فخري لمسحة طبية جديدة.



موسيمانى وكوبر

وقال أبو عبلة، إن المرحلة الحالية تشهد تشديد الإجراءات الاحترازية وإجراء مسحات ‏طبية لبعض اللاعبين؛ للاطمئنان على سلامتهم بعد العودة من فترة الراحة التي منحها الجهاز ‏الفني للاعبين، في ظل توقف النشاط بسبب مشاركة المنتخب في بطولة أمم أفريقيا ‏التى تقام في الكاميرون.‏

وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المحترفة عن وضع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏

الجولة الأولى :الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثانية :الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثالثة :الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الرابعة:سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الخامسة:الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا