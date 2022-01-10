شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يراوغ الأهلاوية بتصريحات مثيرة للجدل فى أزمة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصريحات مثيرة للجدل أطلقها بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلي حول أزمة محمود عبد المنعم كهربا، الذى انضم مؤخراً إلى نادى هاتاى سبور التركى لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع، بعدما أصر المدرب الجنوب أفريقى على استبعاد اللاعب وعدم مشاركته مع الفريق.

ورغم الموقف الواضح للجنوب أفريقى تجاه كهربا فى الأهلي، الذى أدى إلى خروجه من الحسابات الفنية لفترة طويلة، ما أدى إلى موافقة إدارة الأهلى على إعارة اللاعب ليحصل على فرصة للمشاركة فى فريق أخر، قال موسيمانى خلال تصريحات تليفزيونية، "إذا لم أكن أحب كهربا فكيف أشركته أمام بايرن ميونيخ، لم أطلب رحيل كهربا على سبيل الإعارة، الأمر وصلنى من مجلس الإدارة بعد عودتى من الإجازة".

تصريحات غريبة من مدرب الأهلى الذى لم يشرك اللاعب منذ بداية الموسم الجارى سوى فى مباراتين فقط، ورغم أن كهربا سجل خلالهما هدفاً وصنع هدفين، إلا أنه تم استبعاده بشكل شبه دائم، خاصة بعد وقائع المؤتمر الصحفى عقب مباراة البنك الأهلى فى الدوري، الذى دخل فيه الشك إلى قلب الجنوب أفريقي بأن كهربا يسرب أخبار الفريق للصحفيين، ليستبعد اللاعب بعدها بشكل دائم من قائمة المباريات.

ورغم تأكيد موسيمانى أنه منح اللاعب الفرصة للمشاركة فى مباراة بايرن ميونخ فى كأس العالم للأندية، إلا أن ذلك لا يعد دليلاً كافياً على عدم وجود أزمة بين موسيمانى وكهربا، خاصة وأن تلك المباراة كات فى بداية العام الماضي، وبعدها حدثت أكثر من أزمة بين كهربا ومدرب الأهلى لتنتهى بإعارة كهربا.

وكانت أبرز تلك الأزمات عندما تحدث كهربا بشكل غير لائق مع موسيمانى فى غرفة خلع الملابس، وذلك عقب مباراة الأهلى والطلائع فى الموسم الماضي، حيث كان ينتظر كهربا فرصة المشاركة فى اللقاء ولم يحظى بها، ما أدى إلى استبعاده لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه.

وبشكل عام، شارك كهربا مع الأهلى فى 62 مباراة، سجل خلالهم 17 هدفاً وصنع 9 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.