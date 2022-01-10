شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يؤجل حسم صفقة رضا بن سايح انتظارا للجناح الايفوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى برئاسة حمادة المصرى وعضوية أشرف خضر ومحمود حسن ، الجزائرى رضا بن سايح مهاجم شبيبة القبائل الجزائرى في المرتبة الثانية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حال فشل التفاوض مع مع الإيفواري جان موريل بورى، لاعب دينامو مينسك البيلاروسي.

ولايحظى رضا بن سايح بقناعة فنية كبيرة لدى اللجنة الفنية بالاسماعيلى رغم الدخول في مفاوضات للتعاقد معه ، وساهم بن سايح في 32 هدفا خلال 90 مباراة خاضهم مع شبيبة القبائل منذ قدومه في 2019.

وتولى اللجنة الفنية بالاسماعيلى أهمية كبرى بالتعاقد مع الإيفواري جان موريل بورى، لاعب دينامو مينسك البيلاروسي ولكن هذه الرغبة تصطدم بالمقابل المادى الكبير الذى طلبه ناديه وبلغ 300 ألف دولار، ويرفض المهندس يحيى الكومى رئيس الاسماعيلى دفع هذا المبلغ في لاعب واحد وتصبح خزينة النادى خاوية ولاتستطيع تسديد مرتبات العاملين بالقلعة الصفراء.

ويعد بوي صاحب الـ25 عاما من أهم اللاعبين في الدوري البيلاروسي، حيث يشغل مركز الجناح، وحظي بإعجاب الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للإسماعيلي وطلب التعاقد معه ليكون ثالث الصفقات الشتوية بعد التعاقد مع البوليفي كارميلو والجامبي سايكو.