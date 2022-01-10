شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد زيزو "جناح الزمالك والفراعنة الطائر" يحتفل بعيد ميلاده الـ"26" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أحمد سيد زيزو نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر اليوم، الاثنين، بعيد ميلاده الـ 26 حيث إنه من مواليد 10 يناير 1996، وأصبح زيزو أهم لاعبى خط الوسط في الكرة المصرية بعد انتقاله للقلعة البيضاء قادماً من مورينسى البرتغالى فى 2018.

أحمد سيد زيزو بدأ مشواره الكروى فى مصر برفقة ناشئى النادي الأهلي، ولكنه لم يستمر طويلًا بالقلعة الحمراء، لأنه كان يعلم جيدًا بصعوبة الحصول على فرصة حقيقية حينها، لذلك قرر أن ينتقل إلى فريق وادي دجلة.

كما لعب أحمد سيد مصطفى مع وادى دجلة عام 2013، من ثم ذهب إلى نادي ليرس البلجيكي في نفس العام، وذلك بعد مستواه المميز مع دجلة، حيث لعب للفريق الأول وهو في عمر 17 عامًا فقط.

وإجمالا لعب أحمد سيد زيزو 118 مباراة مع الزمالك بكل البطولات نجح خلالها في تسجيل 24 هدفاً وصنع 21 هدفاً وتلقى 13 كارت أصفر وتلقى كارت أحمر وحيد، وحصد زيزو أربع بطولات للدورى الممتاز وكأس مصر والسوبر المحلى والسوبر الأفريقى.

ويقدم أحمد سيد زيزو وجبة كروية دسمة لجماهير نادى الزمالك وإضافة غير عادية لتشكيلة الفرنسي باتريس كارتيرون، سواء فى الجناح الأيمن أو الأيسر أو اللعب فى مركز رقم 10 وكذلك 8، لأنه لاعب متعدد المواهب، حينما يكون في فورمته العالية.

ويتطلع أحمد سيد زيزو للعودة مرة أخرى للاحتراف الأوروبي، بعدما نجح فى إعادة اكتشاف نفسه مرة أخرى مع الزمالك، وتقديمه مستويات مميزة منذ انضمامه للقلعة البيضاء، ودخوله ضمن العناصر الأساسية لمنتخب مصر، ويدخل كأس الأمم الأفريقية مع الفراعنة متحفزًا لمنافسة شديدة بينه وبين عمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه، على المركز الأساسي للجناح الأيسر في تشكيل المنتخب الوطنى.