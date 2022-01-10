شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني يحدد 4 مراكز تحتاج للتدعيم فى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن عمار، عضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، عن المراكز التي حددها معين الشعباني مدرب الفريق، للتدعيم فى الميركاتو الشتوى يناير الجاري، وقال عمار في تصريحات لـ ”الخليج 365”، معين الشعباني حدد بعض المراكز لتدعيمها فى موسم الانتقالات ولم يطلب أسماء معينة، وهذه المراكز هي، "مدافع، ظهير أيسر، خط وسط مهاجم ومهاجم".

ويعود التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى للنادى المصري، لقيادة الفريق البورسعيدى استعدادا لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية، غدا الاثنين، وذلك بعد انتهاء إجازته التى حصل عليها عقب انتهاء الجولة الثامنة من الدوري.

ويخوض المصرى مرأنه على فترتين حيث تشتمل ألفترة الأولى الصباحية على تدريبات لرفع اللياقة البدنية، بينما تشتمل ألفترة الثانية المسائية على تدريبات بالكرة وتقسيمة للاعبين.

وكان مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية قد حضر جانبًا من مران ألفريق الأول للكرة بالنادى المصرى والذى أقيم مساء الجمعة على ملعب النادى الاجتماعي.

وقرر كريم ذكرى مدير الكرة بالنادى المصرى، توقيع غرامات مادية على المتغيبين عن التدريبات بدون إذن سابق من الجهاز ألفني، وذلك لفرض حالة من انضباط على ألفريق، قبل الاستعداد لخوض منافسات كأس الرابطة.