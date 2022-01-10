شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة "هوجة كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ‏تشديد الإجراءات الاحترازية للاعبي الفريق، فى ظل انتشار فيروس كورونا خلال هذا التوقيت ‏فى أغلب دول العالم، وبعد إصابة خمسة لاعبين فى صفوف المارد الأحمر بالفيروس اللعين، وهم بيرسي تاو وميكيسوني وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وذلك بعدما أجروا المسحة خارج النادى، فيما يخضع الثلاثي طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة ومحمد فخري لمسحة طبية جديدة.

وقال أبوعبلة، إن المرحلة الحالية تشهد تشديد الإجراءات الاحترازية وإجراء مسحات ‏طبية لبعض اللاعبين؛ للاطمئنان على سلامتهم بعد العودة من فترة الراحة التي منحها الجهاز ‏الفني للاعبين، في ظل توقف النشاط بسبب مشاركة المنتخب في بطولة أمم أفريقيا ‏التى تقام في الكاميرون.‏

وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المحترفة عن وضع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏

الجولة الأولى :الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثانية :الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثالثة :الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الرابعة:سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الخامسة:الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا