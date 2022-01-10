شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعجل الكاف لإرسال مكافأة التتويج بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعجل النادى الأهلى مسئولي الاتحاد الأفريقي "كاف " من أجل الحصل على المكافأة الخاصة ببطولة السوبر الإفريقي والمقدرة بنحو 200 ألف دولار.

وتُوج الأهلي بكأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي بضربات الترجيح والتي أقيمت قبل أيام في العاصمة القطرية الدوحة، ويستعد الأهلي لخوض بطولة كأس الرابطة المحترفة، قبل السفر إلى الإمارات لخوض كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه الموسم المنقضي في مايو الماضي، بعد الفوز على حساب كايرز تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المحترفة عن وضع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏

الجولة الأولى : الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثانية : الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثالثة : الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا