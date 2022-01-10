شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التايكوندو يبدأ معسكر المركز الأولمبى قبل السفر للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل لاعبو منتخب التايكوندو رجال وسيدات فى معسكر تدريبى بالمركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادى، ويستمر حتى 23 من نفس الشهر، للاستقرار على قوام المنتخب المقرر مشاركته فى بطولتى الفجيرة وكأس العرب، المقرر إقامتهما فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يشهد المعسكر مشاركة أكثر من 40 لاعبا ولاعبة، من أصحاب المراكز الأول والثانى بتصفيات المنتخب التى أقيمت أبريل الماضى، على أن يتم خلال المعسكر إقامة تصفيات داخلية بينهم لانتقاء العناصر الأفضل.

كما يستعد منتخب التايكوندو للدخول فى معسكر خارجى بالإمارات استعدادا للمشاركة فى بطولتى الفجيرة الدولية ، وكأس العرب ، على أن يقام المعسكر فى الفترة من 25 إلى 31 يناير الجارى.

ويشهد معسكر الإمارات مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 8 دول اوروبية وعربية، من بينها مصر، فى إطار استعدا المنتخب المصرى للمشاركة فى البطولتين التى تقام فبراير المقبل.