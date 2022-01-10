شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صادق يبدأ تنفيذ برنامج التأهيل من شد الخلفية فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد صادق لاعب الاسماعيلى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد فى العضلة الخلفية الذى تعرض له فى مران فريقه عصر السبت استعداداً لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى يقع فى المجموعة الثانية التى تضم أندية الأهلى وسموحة والمقاولون العرب والبنك الأهلى والجونة.

وقرر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الأرجنتينى خوان براون، إقامة معسكر مغلق للفريق بالإسكندرية، اعتبارا من يوم 12 يناير الجارى ولمدة خمسة أيام.

يأتى ذلك ضمن برنامج الفريق الإعدادى لمواجهة سموحه والأهلى ضمن مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويستهدف المعسكر الحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيتهم قبل المباراتين وسعيًا لتحقيق نتائج إيجابية تسهم فى إسعاد الجماهير قبيل إستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلى يقع فى المجموعة الثانية التى تضم أندية الأهلى وسموحه والمقاولون العرب والبنك الأهلى والجونة.