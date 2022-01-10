شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ورشة عمل للفيفا بمشاركة الأهلي لتحديد لوائح مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك مسئولو النادي الأهلي ظهر اليوم، الاثنين، فى ورشة عمل للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشرح تعليمات ولوائح خاصة ببطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 حتى 12 فبراير المقبل بالإمارات.

ويشرح الفيفا لمسئولى الأهلي خلال ورشة العمل، والتى ستُعقد عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"، العديد من الأمور الخاصة بمونديال الأندية والإجراءات الأحترازية التى لابد من تطبيقها للحفاظ على سلامة اللاعبين وحمايتهم من فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، تحرص إدارة النادي الأهلي على متابعة تطورات أزمة ملعب الهلال السوداني قبل انطلاق دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والذى سيلعب خلالها الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع بطلى السودان والهلال المريخ بجانب صن داونز الجنوب أفريقي.

ويتابع الأهلي هذا الملف بعدما شهدت الفترة الماضية حالة من الجدل اللغط بشأن ملعب مباراتي الأهلي أمام الهلال والمريخ في السودان، حيث ذهبت بعض التقارير إلى أن الأهلي سيواجه الهلال والمريخ خارج السودان قبل أن تؤكد تقارير أخرى أن المباراتين ستقاما داخل السودان.

كان الكاف قد قرر استبعاد 6 ملاعب من استضافة مباريات دوري الأبطال بما فيها ملعب الهلال لعدم توافر الحد الأدني من المتطلبات، على أن تقوم لجنة من الكاف بزيارة الملعب خلال الشهر الجاري لتحديد مصيره النهائي.

وتأجلت عملية معاينة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان الخاص بنادي الهلال السوداني حيث سيتم تحديد موعد آخر للزيارة خلال الأيام المقبلة.

ويستعد الأهلي حالياً لبدء منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة بمواجهة الجونة الخميس المقبل.