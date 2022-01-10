شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يقترب من ضم مؤمن راضى لاعب بترول أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو إنبى من التعاقد مع مؤمن راضى، لاعب وسط بترول أسيوط، بالقسم الثانى في الانتقالات الشتوية الحالية، حيث فتح النادي خطوط مفاوضات مباشرة مع اللاعب الذي رحب بالانتقال إلى الفريق البترولى، وطلب إنهاء الأمر بشكل رسمي مع إدارة ناديه.

بدأت إدارة إنبى التفاوض بشكل سريع مع نظيرتها في بترول أسيوط للتعاقد مع لاعب الوسط الذي يجيد اللعب في مركز 6 و 8 بوسط الملعب، بعدما نال إعجاب الجهاز الفني للفريق البترولى بقيادة حلمى طولان.

وتجرى مفاوضات مادية في الفترة الحالية بين إدارة إنبى وبترول أسيوط لوضع الرتوش النهائية على الصفقة، خصوصا أن اللاعب أبدى رغبته بارتداء قميص الفريق البترولى.

وفى سياق آخر منح حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لاعبيه إجازة الأحد على أن يعود الفريق البترولى للتدريبات الجماعية اليوم الإثنين، استعدادا لبطولة كأس الرابطة المقرر انطلاقها 12 يناير الجاري.

ويسعى حلمى طولان، لتجهيز لاعبيه للوصول لأعلى المستويات الفنية، استعدادًا لكأس الرابطة، ومن ثم عودة الدورى المصرى، عقب فترة التوقف الدولى الحالية، والتى يخوض فيها المنتخب الوطنى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويأمل الفريق البترولى فى تحقيق مركز متميز بجدول ترتيب الدورى هذا الموسم والمنافسة على المربع الذهبى، من أجل حسم أحد المقاعد المؤهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية، خصوصا أن ذلك لن يأتى إلا عن طريق تحقيق نتائج جيدة فى الجولات المقبلة من الدورى.

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهما، بينما تعادل في ثلاثة لقاءات، وأحرز لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 11 هدفا.