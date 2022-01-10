شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: فكرة "الوقيعة" مع جمهور الأهلى تؤرقنى وأعتذر عن أى تصريح "وقت نرفزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة، إن كأس الرابطة بطولة لمصلحة الأندية المصرية، مؤكدا أن هذا الموسم تقام بشكل استثنائي، وسيتم تطويرها الموسم المقبل.

وأضاف متعب، في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى: "أعتذر عن أي تصريح صدر مني وقت نرفزة، ولكن عندي مشكلة في النقد لمجرد الهدم هناك ناس كل همهم الإيقاع بيني وبين جمهور الأهلي ومجلس إدارته".

وتابع نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة: "فكرة الوقيعة بيني وبين جمهور الأهلي ومجلس الإدارة تؤرقني وأطالب من يقوم بذلك بالكف عن هذا".

وأكد عماد متعب، أن هناك مَنْ يهاجم رابطة الأندية المحترفة، بسبب جهله وعدم معرفته بالأمور، والقرعة ليست موجهة لأى نادٍ.

وقال: "نجحنا في إعادة الجمهور للملاعب وأولينا اهتماما خاصا بتصوير المباريات بشكل يليق بالدوري المصري،ولو كنا نعلم موعد كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي وأمم أفريقيا كنا وضعنا جدول الدورى بشكل كامل بالمواعيد، ولكن لم نكن نعلم ذلك، واستحدثنا بطولة جديدة لا تكلف الأندية أي أموال بالعكس تعود عليهم بالأموال".

وأضاف: "أقول لكل من يهاجمنا بسبب قرعة كأس الرابطة بأنها موجهة، تم وضع تصنيف للأندية آخر موسم فوضعنا الأهلى والزمالك وبيراميدز على رأس المجموعات، وأبعدنا الفرق التي تلعب على نفس الملعب فى نفس المجموعة لكى تستمر البطولة، وهدفنا مساعدة الأندية ماديا وفنيا".