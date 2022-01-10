موسيماني: لم أطلب إعارة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، أنه لم يطلب من إدارة القلعة الحمراء خروج اللاعب محمود كهربا على سبيل الإعارة.

وقال موسيماني في تصريحات عبر قناة mbc مصر ردا على موافقته على إعارة كهربا:" انا لم اطلب اعارة كهربا، أنا وصلت لي المعلومة انه سيخرج على سبيل الإعارة".

وأضاف مدرب الأهلي:" عندما عدت من الإجازة ابلغوني أن كهربا سيخرج للإعارة وسيسافر خلال يومين".

وتابع:" لو كنت لا أحب كهربا فلماذا شارك امام بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية في النسخة الماضية؟".

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي عن انتقال محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.

وأوضح توفيق في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي بأن انتقال كهربا قد تم بالفعل، ومن المتوقع أن يبدأ اللاعب مشواره مع الفريق التركي في الأيام المقبلة.

وقام كهربا بتمديد عقده مع الأهلي لمدة سنة إضافية دون أي شروط، مؤكدًا على ارتباطه بالنادي ورغبته الشديدة في خدمة الأهلي لأطول فترة ممكنة.