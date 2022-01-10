طلعت يوسف: امكانيات الإسماعيلي المادية تحت الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طلعت يوسف، المدير الفني السابق للإسماعيلي، أنه ما زال غاضبا من طريقة رحيله عن الفريق، مشيرا إلى أن امكانيات النادي المادية تحت الأرض.

وقال يوسف في تصريحات لرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس 2:" 95 % من التعاقدات كانت صفقات انتقال حر، والكرة في النادي كانت قديمة وده معناه عدم وجود ابجديات الكرة لديهم".

وأضاف:" طلبت ضم رامي ربيعة من الأهلي لكن الإسماعيلي لم يتمكن من اتمام الصفقة بسبب الأمور المادية".

وتابع:" الإسماعيلي به عدد من المراكز "عريانة" ولا بد أن يطور من نفسه في ملف استقدام لاعبين على مستوى عالي".

وأوضح، أن الفريق يحتاج حاليا إلى 5 صفقات سوبر حتى يتخطى المرحلة الصعبة التي يمر بها.

وأتم تصريحاته:" لا أعرف شكل رئيس الإسماعيلي الحالي غير من التلفزيون فهو دائم الظهور ويتكلم كثيرا، ولابد أن يبطل تصريحات ويشتغل".