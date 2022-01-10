ملف الخليج 365.. افتتاح أمم أفريقيا.. تدريب المنتخب.. و5 حالات كورونا في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 9 يناير 2022.

الأهلي: إعارة كهربا بنية البيع.. وتمديد عقده قبل السفر

تذكرتي تفتح الباب للجماهير لحجز تذاكر بطولة كأس الرابطة

تدريب منتخب مصر.. تأهيل السولية.. وقيد مروان داوود

افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا (فيديو)

بقيادة أبو بكر.. الكاميرون تستغل أخطاء بوركينا في افتتاح بطولة أمم أفريقيا

الزمالك يعلن تجديد عقد عبد الشافي حتى 2024

ماني يواجه رسالة لصلاح وكيتا قبل أمم أفريقيا (فيديو)

منافس الأهلي.. مونتيري يتعادل أمام كويريتارو في الدوري المكسيكي

بالأسماء.. الأهلي يعلن إيجابية مسحة 5 لاعبين