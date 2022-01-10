الامارات | منصور بن محمد يتوج أبطال سباق «حتّا-إكسبو» في بطولة السلم للدراجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يتوج أبطال سباق «حتّا-إكسبو» في بطولة السلم للدراجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين في سباق «حتّا-إكسبو» ضمن النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل.

وهنّأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين متمنياً لهم مزيداً من التوفيق، وقام سموه بتتويج أصحاب المراكز الأولى، أمس، على مسرح اليوبيل في «إكسبو 2020 دبي»، بعدما قطعوا مسافة 150 كلم من نقطة الانطلاقة في منطقة حتّا وصولاً إلى «إكسبو» وسط استقبال جماهيري وتفاعل كبير مع السباق الذي يُعتبر الأحدث من نوعه، وبلغت جوائزه مليون درهم إماراتي، تم توزيعها على أصحاب المراكز الـ20 الأولى.

وفاز هاسلار هنريج من نادي شباب الأهلي بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني ألكسندر بوليشين من فريق أبوظبي للدراجات، بينما كان المركز الثالث من نصيب جابر المنصوري من فريق «ووش».

وعلى صعيد الفِرَق، فاز نادي شباب الأهلي بالمركز الأول، وفريق أبوظبي للدراجات الهوائية بالمركز الثاني، و«ووش» بالمركز الثالث.

شهد مراسم التتويج رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية عمير بن جمعة الفلاسي، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وعدد من مسؤولي الدوائر والمؤسسات الحكومية وممثلي الجهات الراعية.

وحظي السباق الذي كان مخصصاً لدراجي النخبة الرجال، بمشاركة كبيرة تصل إلى 229 متسابقاً من 37 جنسية، ضمن 21 فريقاً، تشمل: ياسي، الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، نادي شباب الأهلي، الوثبة، بي أر إي رايد، ووش، المنتخب السعودي، منتخب الكويت، منتخب سلطنة عمان، شرطة دبي، ربدان، تريك إم 7، العين للدراجين، أبوظبي للدراجات الهوائية، تريك الإمارات، تورك، سايكل هب، سايكل زون بايك، نادي النصر، سلام بايك، بالإضافة للمشاركين بشكل فردي.

وتقدّم رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية عمير بن جمعة الفلاسي، بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على تفضله بتتويج الفائزين في سباق «حتّا-إكسبو»، ما يعكس دعم القيادة الرشيدة للرياضة عموماً بما في ذلك رياضة الدراجات الهوائية وبطولة السلم للدراجات الهوائية تحديداً، التي تواصل التطور بفضل الدعم والرعاية والمتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حتى أصبحت واحدة من أكبر وأهم بطولات الدراجات على أجندة الفعاليات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.

واعتبر الفلاسي أن اختيار هذا المسار الذي بدأ من منطقة حتًا وصولاً إلى «إكسبو 2020 دبي»، جاء مواكباً لمناسبة مهمة هي عيد الاتحاد الخمسين، والاحتفال بما حققته دولة الإمارات من نهضة وإنجازات على كافة الأصعدة، منوهاً بمشاركة دراجين من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب نخبة المتسابقين من مختلف الجنسيات ليجسد السباق في مضمونه التفاعل الإيجابي بين كافة الشعوب المشاركة في «إكسبو».

• مليون درهم جوائز أصحاب المراكز العشرين الأولى من بين 229 متسابقاً من 37 جنسية و21 فريقاً شاركوا في الحدث.

عمير بن جمعة الفلاسي:

• دعم القيادة الرشيدة رسخ مكانة البطولة عالمياً.

سباق اليوبيل الذهبي 18 الجاري

تتواصل النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، بسباق اليوبيل الذهبي يوم 18 يناير الجاري، ومن ثم سباق عام الـ50 للهواة من الإماراتيات يوم 26 من الشهر نفسه، يليه سباق عام الـ50 الصحراوي للإماراتيين والمقيمين في الدولة من الرجال يوم 3 فبراير المقبل، ثم سباق عام الـ50 للهواة الإماراتيين الرجال يوم 13 فبراير المقبل، على أن يكون الختام بسباق السلم النخبة سيدات يوم 14 من الشهر ذاته.

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