الامارات | عمار النعيمي يشهد ختام النسخة 19 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن عمار النعيمي يشهد ختام النسخة 19 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، منافسات اليوم الأخير والحفل الختامي للنسخة 19 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2022، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء أول من أمس، وتواصلت على مدى ثلاثة أيام، بإشراف جمعية الإمارات للخيول، وشارك فيها أكثر من 308 خيول من أنقى السلالات وأجملها لأشهر الملاك، وأبرز وأعرق الإسطبلات التي لها إنجازاتها في الإمارات. وحضر اليوم الختامي عدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر في إمارة عجمان ومديري المرابط، إضافة إلى عدد من ضيوف الإمارة والمسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية، وجمهور غفير.

وفي الفئة الثامنة لـ«الأمهار» بعمر سنتين، فاز «سامي الباهية» بالمركز الأول، بينما عاد لقب الفئة التاسعة للأمهار بعمر ثلاث سنوات إلى «ابن فريدة»، المملوك للشيخة مريم بنت سلطان القاسمي. وفاز في الفئة العاشرة للفحول (أ) بعمر أربع إلى ست سنوات، «فريزون»، المملوك لمحمد سلمان أنور علي.

وفي الفئة العاشرة للفحول (ب) بعمر أربع إلى ست سنوات، توّج باللقب «اي تي وافي»، لمربط الطيار للخيول العربية، كما فاز بالمركز الأول في الفئة 11 للفحول من سبع إلى تسع سنوات «اس كيو تايكو»، المملوك لأحمد محمد الحبسي. واحتل المركز الأول في الفئة 12 للفحول بعمر 10 سنوات فما فوق «شادي الخالدية»، المملوك لمربط الجواهر للخيول العربية.

وأسفرت نتائج البطولات المختلفة عن انتزاع المهرة «دي إكسبو» البطولة الذهبية لفئة الفلوات بعمر سنة، والمملوكة لمربط دبي للخيول العربية، وبلغت قيمة الجائزة 30 ألف درهم. وانتزع البطولة الذهبية لفئة المهرات «باريس الجواهر»، لمربط الجواهر للخيول العربية. وحقق البطولة الذهبية للأفراس «عاجله الزبير»، المملوك للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني. أما بالنسبة لبطولة الأفلاء، فقد فاز بالبطولة الذهبية «الأريام عشاق»، المملوك لإسطبلات الأريام العربية.

وانتزع البطولة الذهبية للأمهار «سامي الباهي»، لمربط ريح الشمال للخيول العربية، بينما عاد لقب البطولة الذهبية لفئة الفحول «شادي الخالدية»، لمربط الجواهر للخيول العربية. وحصل على جائزة المزرعة الرائدة في الإمارات مربط دبي، فيما حصل على جائزة جواد الإمارات الرائد «دي إكسبو» لمربط دبي، وفاز بجائزة الجواد الفائز بأكبر عدد من النقاط، والمملوك لمواطن، الجواد «شادي الخالدية»، لمربط الجواهر للخيول العربية.

• تألق كبير لمربطي «دبي» و«الجواهر» بعد الفوز في فئات متعددة.

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