الامارات | كلباء أول المتأهلين إلى نصف نهائي دوري الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء أول المتأهلين إلى نصف نهائي دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق اتحاد كلباء أول من أمس على الظفرة بخمسة أهداف لثلاثة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الـ«بلاي أوف» للدوري العام لكرة الصالات، وأصبح أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بعد صدارته المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من فوزين في مباراتين. وفاز خورفكان على مليحة بخماسية نظيفة، وضعته في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، وهو رصيد مليحة نفسه.

ويحتاج خورفكان للفوز على الظفرة في المباراة التي ستجمعهما غداً للتأهل، بينما مازالت حظوظ مليحة قائمة أيضاً، وسيتأهل في حال فوزه على كلباء، وتعادل أو خسارة خورفكان مع الظفرة.

وفي المجموعة الأولى، فاز النصر على الحمرية (9-1)، وتعادل البطائح مع الشارقة (3-3)، لتصبح احتمالات التأهل مفتوحة بين ثلاثة فرق، هي: البطائح أربع نقاط، والنصر أربع نقاط، والشارقة نقطتان. ويحتاج البطائح غداً إلى الفوز في الجولة الأخيرة أمام النصر للتأهل، بينما يحتاج العميد إلى التعادل أو الفوز للاستفادة من فارق الأهداف والتأهل. وسيحتاج الشارقة للفوز بفارق جيد من الأهداف، بانتظار نتيجة البطائح مع النصر، لبيان إمكانية تأهله استناداً إلى المواجهات المباشرة وفارق الأهداف.

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