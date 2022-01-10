شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. عبد الشافي طلب تقليل المقابل المادي المعروض عليه من الزمالك لتجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ماندو رضا وكيل محمد عبد الشافي لاعب النادي الزمالك، أن عبد الشافي طلب تقليل المقابل المادي لعقده الجديد المعروض عليه من أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الفريق خلال مفاوضات تجديد عقده ، مضيفاً أن اللاعب قال " المقابل ده كتير عليا وظروف النادي المادية لا تساعد علي دفع هذا المبلغ".

وأضاف ماندو رضا خلال تصريحات في برنامج جمهور التالتة علي قناة أون سبورت 2 ، "أمير مرتضي منصور طلب من محمد عبد الشافي يحدد الرقم اللي عايزه واللاعب رفض تماماً".

وتابع وكيل اللاعب ، ان عبد الشافي مدمن حب نادي الزمالك ومحب وعاشق للكيان الأبيض ، موجهاً الشكر لأمير مرتضي منصور علي بدأ التجديد مع عبد الشافي ليكون رسالة لباقي اللاعبين .

نجح مسئولو نادى الزمالك فى تجديد عقد محمد عبد الشافى لاعب الفريق لمدة موسمين قادمين، بعد الجلسة التي تم عقدها مع اللاعب، ووقع عبد الشافى على عقود التجديد للزمالك في حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة فى الفريق الأبيض.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك على تويتر صورا من توقيع اللاعب على عقود التجديد، وعلقت عليها: "محمد عبدالشافي مستمر مع الزمالك لموسمين قادمين. Bow and arrow✍???? "