شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 9 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الاحد 9 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها التجديد لمحمد عبد الشافي موسمين.

الزمالك يستبعد روقا من ملف التجديد

استقرت إدارة الزمالك على عدم التجديد لمحمد أشرف روقا، لاعب وسط الفريق، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالى بعد 4 مواسم انضم خلالها للزمالك.

إدارة الزمالك ترى أن تواجد روقا غير مفيد فنيا للفريق وفقا لرؤية كارتيرون المدير الفنى للفريق، وبناء عليه سيتم تكريمه نهاية الموسم، خاصة أنه من اللاعبين الذين لم يثيروا أزمات طوال فترة تواجده فى الزمالك.

كارتيرون يفاضل بين عمر السعيد وسيسيه لقيادة هجوم الزمالك أمام إنبى

يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، بين كل من عمر السعيد ورزاق سيسيه لمشاركة أحدهما أساسيا في خط الهجوم أمام إنبي فى المباراة المقرر لها 14 يناير الجارى فى الجولة الأولي من كأس الرابطة.

اللجنة الأولمبية تعتمد 70 مرشحاً لانتخابات الزمالك

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قائمة المرشحين لخوض انتخابات نادى الزمالك، المقرر لها 11 فبراير المقبل، وفقا للائحة الاسترشادية.

وكان نادي الزمالك أرسل قائمة المرشحين لخوض انتخابات النادى، والتي تضم 70 مرشحاً بعد انسحاب شريفة الفار المرشحة على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن.

الزمالك يجدد عقد محمد عبد الشافى لمدة موسمين

نجح مسئولو نادى الزمالك فى تجديد عقد محمد عبد الشافى لاعب الفريق لمدة موسمين قادمين، بعد الجلسة التي تم عقدها مع اللاعب، ووقع عبد الشافى على عقود التجديد للزمالك في حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة فى الفريق الأبيض.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك على تويتر صورا من توقيع اللاعب على عقود التجديد، وعلقت عليها: "محمد عبدالشافي مستمر مع الزمالك لموسمين قادمين. Bow and arrow✍???? "

طارق حامد يكتفى بالتدريب فى الجيم واستمرار إراحة شيكابالا لليوم الثالث

أدى طارق حامد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وبدنية في صالة الجيمانيزيوم بالنادى، على هامش مران اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب النادى، فى إطار استعدادات الفريق لبطولة كأس الرابطة.

ولم يشارك طارق حامد فى التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من التدريبات التأهيلية، فيما حصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق على راحة لليوم الثالث على التوالى بسبب إصابته بأعراض كورونا.

تأهيل لاعبى الزمالك فى مجمع الصالات والجرى حول الملعب لـ عمر السعيد

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية بمجمع الصالات بمقر القلعة البيضاء، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل بدء التدريبات الجماعية على ملعب النادى.

وخاض عمر السعيد مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران، وخاض السعيد تدريباته التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالنادي.

مصطفى فتحي يحصل على 25 مليون جنيه سنويا بعد انتقاله للتعاون السعودي

علم الخليج 365، أن مصطفي فتحي نجم الزمالك ومنتخبنا الوطني سيحصل على مليون ونصف دولار سنوياً أي ما يعادل 25 مليون جنيه مصري سنوياً مع التعاون السعودي بعد اقتراب الصفقة من الحسم الرسمي ويتم حالياً توقيع العقود.

عدم وضوح خريطة حراس الزمالك يؤجل البت فى موقف جنش

بدأ مسئولو نادى الزمالك دراسة موقف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروى الأول المعار لصفوف فريق فيوتشر حتى نهاية الموسم الجارى، لاسيما أنه يحق للأخير شراء الحارس بشكل نهائى عقب انتهاء مدة استعارته.

135 ألف دولار شهرياً وشرط مثير فى عقد كارتيرون مع الزمالك

كشف مصدر لليوم السابع تفاصيل مثيرة فى عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مؤكدا أن الخواجة الفرنسى يتقاضى 135 ألف دولار شهرياً، بخلاف مكافآت الفوز، فى الوقت الذى يحتوى عقد المدرب على عدد من البنود الأخرى التى تمنحه حق فسخ تعاقده.