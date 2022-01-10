شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 يناير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، مران المنتخب الوطنى.. تدريبات بالكرة للسولية وقيد مروان داوود، والزمالك يجدد عقد محمد عبد الشافى لمدة موسمين، واللجنة الأولمبية تعتمد 70 مرشحا لانتخابات الزمالك، وصفقة تبادلية بين الإسماعيلى والقناة لضم مروان حمدى، رغم بند أولوية البيع.. كهربا سيد قراره في العودة للأهلي بعد الإعارة.

مران المنتخب الوطنى.. تدريبات بالكرة للسولية وقيد مروان داوود

أدى المنتخب الوطني مرانه اليوم على ملعب سيناج المخصص للتدريبات خلال تواجده في مدينة جاروا استعدادًا للقائه مع المنتخب النيجيري في الخامسة

نجح مسئولو نادى الزمالك فى تجديد عقد محمد عبد الشافى لاعب الفريق لمدة موسمين قادمين، بعد الجلسة التي تم عقدها مع اللاعب، ووقع عبد الشافى على عقود التجديد للزمالك في حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة فى الفريق الأبيض. الزمالك يجدد عقد محمد عبد الشافى لمدة موسمين

رغم بند أولوية البيع ..كهربا سيد قراره في العودة للأهلي بعد الإعارة

ساعات قليلة ويطير محمود عبد المنعم كهربا لتركيا لبدء فترة اعارته لنادي هاتاي التركي، بعد موافقة الأهلي على إعارته حتى نهاية الموسم مقابل 500 الف دولار، ومدد كهربا عقده مع الأهلي لمدة موسم إضافى، بحيث ينتهى موسم 2025 فى ظل انتهاء عقده بشكل طبيعى فى 2024، وذلك بعد الموافقة على إعارته.

صفقة تبادلية بين الإسماعيلى والقناة لضم مروان حمدى.. اعرف التفاصيل

دخل مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى فى مفاوضات جادة مع مروان حمدى مهاجم القناة للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم خط هجوم الدراويش فى النصف الثانى من الموسم، وتقدم الدراويش بطلب رسمي للحصول على خدمات مروان حمدى مهاجم المنتخب الأولمبي مقابل مبلغ مادى، بالإضافة إلي رحيل ثلاثة للاعبين من صفوف القلعة الصفراء على سبيل الإعارة، هم أحمد أيمن ومحمد نصر ومدحت فقوسة لدعم صفوف القناة .

الأهلي يعلن إصابة بيرسي تاو وميكيسوني وياسر إبراهيم وعبد القادر بكورونا

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إيجابية المسحة الطبية التى أجراها خمسة من لاعبي الفريق أمس السبت. وقال أبو عبلة إن نتيجة مسحة الخماسي "ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر، جاءت إيجابية، بعدما أجروا المسحة أمس خارج النادي.

كارتيرون يجهز الناشئين للاعتماد عليهم فى مواجهات كأس الرابطة

وعد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اللاعبين الناشئين فى الفريق بالحصول على فرصة للمشاركة فى مواجهات كأس الرابطة التى ستنطلق يوم 12 من الشهر الجارى.

خالد الدرندلى وحازم إمام يلحقان ببعثة المنتخب فى الكاميرون بعد الدور الأول