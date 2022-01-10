شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 يناير 2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: الأهلى يعلن إعارة كهربا إلى نادي هاتاي سبور التركي، ومران المنتخب الوطنى.. تدريبات بالكرة للسولية وقيد مروان داوود، والزمالك يجدد عقد محمد عبد الشافى لمدة موسمين.

تأكيدا لانفراد الخليج 365.. الأهلى يعلن إعارة كهربا إلى نادي هاتاي سبور التركي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن انتقال محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي هاتاي سبور التركي..

مران المنتخب الوطنى.. تدريبات بالكرة للسولية وقيد مروان داوود

ادى المنتخب الوطني مرانه اليوم على ملعب سيناج المخصص للتدريبات خلال تواجده في مدينة جاروا استعدادًا للقائه مع المنتخب النيجيري في الخامسة

نجح مسئولو نادى الزمالك فى تجديد عقد محمد عبد الشافى لاعب الفريق لمدة موسمين قادمين، بعد الجلسة التي تم عقدها مع اللاعب، ووقع عبد الشافى على عقود التجديد للزمالك في حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة فى الفريق الأبيض. اللجنة الأولمبية تعتمد 70 مرشحاً لانتخابات الزمالك اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قائمة المرشحين لخوض انتخابات نادى الزمالك، المقرر لها 11 فبراير المقبل، وفقا للائحة الاسترشادية. عاد حسام عاشور لاعب وسط الاتحاد السكندرى لتدريبات فريقه الجماعية بعد إجراء الإشعة والفحوصات اللازمة والتي أثبتت سلامته وجاهزيته للمشاركة في تدريبات زعيم الثغر حسام عاشور يعود لتدريبات الاتحاد السكندرى ويذبح خروفا لفك "النحس" الزمالك يجدد عقد محمد عبد الشافى لمدة موسمين

الأهلي يعلن إصابة بيرسي تاو وميكيسوني وياسر إبراهيم وعبد القادر بكورونا

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إيجابية المسحة الطبية التى أجراها خمسة من لاعبي الفريق أمس السبت. وقال أبو عبلة إن نتيجة مسحة الخماسي "ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر، جاءت إيجابية، بعدما أجروا المسحة أمس خارج النادي.

خالد الدرندلى وحازم إمام يلحقان ببعثة المنتخب فى الكاميرون بعد الدور الأول

يلحق الثنائى خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو المجلس ببعثة منتخب مصر فى الكاميرون بعد تخطى الفراعنة الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا التى تنطلق اليوم.