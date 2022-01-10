شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحذر لاعبيه من خطورة حضور الأفراح والتجمعات قبل المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الاهلى، رسالة تحذير شديد اللهجة للاعبى فريقه من خطورة التواجد فى التجمعات والأفراح والمناسبات الاجتماعية خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا وزيادة معاناة الفريق الذى يرتبط بتحديات صعبة خلال الفترة المقبلة، سواء على الصعيد المحلى بمباريات كأس رابطة الاندية المحترفة أو الصعيد العالمى، بالمشاركة فى منافسات كأس العالم للأندية بالإمارات مطلع فبراير المقبل.

وعقد أبو عبلة جلسة مع الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق ظهر اليوم الأحد، وحرص أبو عبلة على تعميم التعليمات والإرشادات الطبية من جديد، في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة قد أعلن إيجابية المسحة الطبية التي أجراها خمسة من لاعبي الفريق أمس السبت.

وجاءت نتيجة مسحة الخماسي؛ ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر إيجابية، وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج أسوار النادي.

فيما يخضع الثلاثي طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة ومحمد فخري لمسحة طبية جديدة.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد، في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.