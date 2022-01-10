شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعين إبراهيم محمد مديرا لشئون اللاعبين والتعاقدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى تكليف إبراهيم محمد مديرا لشئون اللاعبين والتعاقدات، والليثى مختار في القيام بأعمال مدير إدارى قطاع الناشئين.

ومن ناحية أخرى علق محمد إسماعيل، رئيس قطاع الناشئين بنادى إنبى، على قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة جمال علام، والخاص بإلغاء البند الخاص بقيد الناشئين خارج المحافظات محال ميلادهم من اللائحة المنظمة لهذا العمل.

قال إسماعيل إنه سعيد للغاية بإلغاء بند قيد الناشئين خارج المحافظات، وتطبيق التغييرات الخمس خلال المباريات فى كل المسابقات، واصفا قرارات اتحاد الكرة الجديد بتصحيح المسار .

أكد إسماعيل أن القرار السابق كان من شأنه هدر المواهب الكثيرة والتى تتواجد بالمحافظات والأقاليم، مضيفاً أنه يتمنى لمجلس الاتحاد الجديد التوفيق فى تحقيق تطلعات وأهداف الكرة المصرية، وخصوصا قطاع الناشئين؛ لأنها النواة الرئيسية لإفراز المواهب.

وفى سياق آخر منح حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لاعبيه إجازة اليوم الأحد على أن يعود الفريق البترولى للتدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل، استعدادا لبطولة كأس الرابطة المقرر انطلاقها 12 يناير الجاري.

ويسعى حلمى طولان، لتجهيز لاعبيه للوصول لأعلى المستويات الفنية، استعدادًا لكأس الرابطة، ومن ثم عودة الدورى المصرى، عقب فترة التوقف الدولى الحالية، والتى يخوض فيها المنتخب الوطنى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويأمل الفريق البترولى فى تحقيق مركز متميز بجدول ترتيب الدورى هذا الموسم والمنافسة على المربع الذهبى، من أجل حسم أحد المقاعد المؤهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية، خصوصا أن ذلك لن يأتى إلا عن طريق تحقيق نتائج جيدة فى الجولات المقبلة من الدورى.

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهما، بينما تعادل في ثلاثة لقاءات، وأحرز لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 11 هدفا.