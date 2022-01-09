الأردني عبد الله النصيب إجازة من تدريبات الاتحاد بسبب عقد قرانه من فتاة مصرية

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القاهرة - سامية سيد - حصل الأردنى عبد الله نصيب صفقة الاتحاد السكندرى الجديدة على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن تدريبات زعيم الثغر بسبب الانشغال بعقد قرانه على فتاة مصرية، الأمر الذى وافق عليه حسام حسن المدير الفني.

وشارك محمود شبانة الوافد الجديد من الزمالك، والأردنى عبد الله نصيب صفقتا الاتحاد السكندرى الجديدتان فى مران زعيم الثغر بالأمس، بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى، الذى حرص على الحضور لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز بكأس الرابطة.

وتواجد في مران الاتحاد السكندرى اللاعبين الذين تم تصعيدهم من قطاع الناشئين للفريق الأول، وهم: زغلول محمد الدسوقى، على خالد، أحمد محمد محمود، علي الدين محمد على مواليد 2001 ومحمود بسيونى 2003.

وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، قد تعاقد مع لاعب نادي الزمالك محمود شبانة، والذى يُجيد اللعب بمركز قلب الدفاع، بناءً على الرؤية الفنية لحسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة، لنهاية الموسم مع إمكانية مد فترة التعاقد.

ويواجه الاتحاد السكندري نظيره بيراميدز، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بكأس الرابطة، حيث وقع زعيم الثغر في المجموعة الأولى في كأس الرابطة التي تضم بيراميدز، المصرى، ايسترن كومباني، مصر للمقاصة، فيوتشر.

وفاز محمد مصيلحي برئاسة نادي الاتحاد السكندري لفترة جديدة، وذلك بالتزكية، بعدما تم إغلاق باب الترشح بشكل الرسمى فى تمام الخامسة مساء الخميس الماضي، حيث لم يتقدم أي مرشح آخر لمنافسة مصيلحي على مقعد الرئيس.