شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكراه السادسة.. ماجى الحلوانى: أتمنى كل البنات ربنا يرزقهن بزوج زى حمادة إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة ماجى الحلوانى عميد كلية الإعلام السابقة العديد من الأسرار عن زوجها الثعلب الكبير الراحل حمادة إمام فى ذكراه السادسة التى تحل اليوم، حيث توفى 9 يناير عام 2016.

وقالت ماجى الحلوانى خلال مداخلة هاتفية على تليفزيون الخليج 365 إنها تتمنى كل بنت ربنا يرزقها بزوج مثل حمادة إمام فى أخلاقه و كل شىء، مشيرة إلى أنه كان يدعمها فى كل مراحل نجاحها فى الحصول على الماجستير وصولاً إلى الدكتوراه.

وأشارت ماجى الحلوانى والدة حازم إمام نجم الزمالك الأسبق وعضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى أنها كانت دائمًا تسمع منه أطيب الكلام، حتى فى أخر يوم له فى الحياة قبل وفاته، عندما قال لها إيه الحلاوة دى.

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ويعد حمادة إمام المولود فى 28 نوفمبر 1942 من أهم رموز نادى الزمالك، وهو ابن الكابتن يحيى الحرية إمام حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر فى فترة الثلاثينات ووالد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وانضم حمادة إمام إلى ناشئى الزمالك فى عام 1957، وقد حدث ذلك حينما شاهده على شرف وقرر ضمه للنادى، وقد كان يلعب لمختلف فئات الشباب فى النادى وهو فى سن صغيرة نظراً لموهبته الكبيرة.

وكان حمادة إمام أول لاعب فى مصر يتم إنشاء رابطة جماهيرية باسمه، وقد دخل النجم الكبير كلية الحربية عام 1963 وتخرج منها ضابطاً وترقى حتى وصل إلى رتبة العميد.

انضم حماده إمام لمنتخب مصر الوطنى والعسكرى وشارك فى البطولات الأفريقية والبحر الأبيض والعالم العسكرية، وأصبح له هتاف شهير: "بص شوف ..حماده بيعمل إيه"، بعد أن أحرز هدفين فى مرمى عصام عبدالمنعم، حارس الأهلى السابق، بنهائى الدورى عام1965، الذى فاز به الزمالك.

تعتبر أشهر مباريات حمادة إمام فى تاريخه، تلك التى لعبها ضد وست هام يونايتد الإنجليزى فى 1966، حيث تألق ضد بوبى مور وجيف هيرست وتريفور بروكينج وغيرهم من نجوم المنتخب الإنجليزى فى ذلك الوقت ليسجل ثلاثة أهداف من أصل 5 سجلها الزمالك فى ذلك الوقت.

اعتزل حمادة إمام عام 1974 واتجه بعدها للإدارة حيث عمل مديراً للكرة فى الزمالك، وتدرج فى العمل الإدارى حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الجبلاية فى مجلس اللواء الدهشورى حرب.

وبعد اعتزاله اتجه امام إلى التعليق الكروى، حيث أصبح واحداً من أفضل وأشهر المعلقين فى الوطن العربى على مر التاريخ.