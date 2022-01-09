شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الدراويش يغيبان عن معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مجدى الباز، طبيب الإسماعيلى، أن محمد فوزى ومحمد صادق لاعبًا الفريق سيغيبان عن معسكر فريقهما بالإسكندرية.

ويدخل الدراويش معسكرًا مغلقًا يوم الأربعاء المقبل بالمحافظة الساحلية والذى سوف يستمر حتى يوم 17 يناير الجارى، يتخلله مباراتين أمام سموحة والأهلى ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

وتابع: "نتائج الأشعة التى أجراها الثنائى أثبتت إصابة حارس مرمى الفريق بجزع فى الرباط الداخلى للركبة بينما تعرض لاعب خط وسط الدراويش بمزق بسيط فى العضلة الخلفية".

وقال: "سيبدأ اللاعبان بالفعل تنفيذ برنامج علاجى من أجل العودة إلى صفوف الدراويش سريعًا بعد معسكر الفريق المقبل".

وتعرض الثنائى لإصابات مختلفة خلال التقسيمة التى نظمها الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى خوان براون، أمس ـ السبت ـ للاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية لدى لاعبيه قبل المشاركة فى كأس الرابطة.