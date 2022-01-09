شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعتمد 70 مرشحاً لانتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قائمة المرشحين لخوض انتخابات نادى الزمالك، المقرر لها 11 فبراير المقبل، وفقا للائحة الاسترشادية.

وكان نادي الزمالك أرسل قائمة المرشحين لخوض انتخابات النادى، والتي تضم 70 مرشحاً بعد انسحاب شريفة الفار المرشحة على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن.

وقامت اللجنة التنسيقية المشرفة على الانتخابات باللجنة الأولمبية بدراسة أوراق المرشحين المتقدمين لانتخابات الزمالك، وفقا لما تم إرساله من مجلس إدارة الزمالك.

وبعد دراسة الأوراق اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الـ70 مرشحاً بواقع 3 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 مرشحين على منصب نائب الرئيس، و4 مرشحين على منصب أمين الصندوق، و40 مرشحا على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن و19 مرشحا لعضوية مجلس الإدارة تحت السن.

ويحق للمرشحين بعد اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية التقدم بطعون لدى مركز التسوية والتحكيم.