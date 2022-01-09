شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة "السن" تُهدد مفاوضات الأهلي لضم مدافع المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه رغبة النادي الاهلي فى ضم محمد فتح الله "كماتشو" مدافع غزل المحلة بعض الأزمات، فى مقدمتها سن اللاعب الذى أوشك على دخول عامه الثلاثين.

ورغم أن البعض فى الأهلي أشاد بقدرات كماتشو وظهوره بشكل جيد هذا الموسم مع غزل المحلة، إلا أن كبر سنه يقف حائلاً دون إتمام تعاقد الأهلى معه.

ويرغب الأهلي فى إبرام أكثر من صفقة خلال الفترة المقبلة، سواء فى يناير الجارى أو الصيف المقبل، ويتفاوض مسئولو القلعة الحمراء مع أكثر من لاعب تمهيداً للتعاقد معهم.

ويُعد كماتشو أحد اللاعبين المُرشحين للانتقال للأهلي، ويناقش مسئولو الأحمر هذه الصفقة ويعقد مسئولو النادى جلسة مع موسيماني لبحث مصير الصفقة لكن أزمة "السن" باتت تمثل عقبة في طريق إنتقال اللاعب للقلعة الحمراء.

ويُعد كماتشو أحد أبرز المدافعين فى الدوري المصرى هذا الموسم، ورحّب اللاعب باللعب للأهلي وطالب إدارة القلعة الحمراء بالتفاوض مع نظيرتها فى الغزل لإتمام الصفقة.