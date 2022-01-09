شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال.. أكرم توفيق "جوكر" الجبهة اليمنى الجديد.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكرم توفيق من النجوم الصاعدة بسرعة البرق فى الملاعب المصرية، وبات فى فترة وجيزة أفضل ظهير أيمن فى مصر، رغم أن مركزه الأساسي لاعب وسط مدافع، بخلاف أنه لم يتخط الـ24 عاما، ومع ذلك بات من أهم اللاعبين في مركزه.

وساهم أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبي فى التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وكذلك مساهمته مع الأهلي فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وفى صعود المنتخب الأول لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.



أنفو أكرم توفيق

وأبرز المعلومات عن أكرم توفيق:

الأسم أكرم توفيق

السن 25 عام

النادى الأهلي

المركز ظهير أيمن

الأندية إنبي – الأهلي - الجونة

البطولات 7

القيمة التسويقية 1.2 مليون يورو

الحالة الاجتماعية متزوج

عدد الأهداف 4 أهداف